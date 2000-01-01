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Обвал: цены на нефть рухнули на 30% 09.03 06:58   MIGnews.com

Обвал: цены на нефть рухнули на 30%

По сообщениям международных информационных агентств, плоды только что начавшейся экономической войны между Россией и Саудовской Аравией налицо - цены на нефть рухнули более чем на 30%.

Война началась после того, как Россия отвергла предложение ОПЕК о сокращении добычи - с целью поддержания цен на перенасыщенном нефтью рынке.

1 марта президент России Владимир Путин назвал текущий уровень цен на нефтяных рынках “приемлемым” - и после этого Россия отказалась участвовать в инициативе ОПЕК+ по снижению добычи. 

Президент России сообщил: “Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года. Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель.

Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям. Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара за баррель.
Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны, для того чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике”.

Саудовская Аравия объявила о крупных скидках для новых потребителей, и о том, что увеличивает добычу на 2 миллиона баррелей в день.

В считанные секунды после открытия рынков 9 марта цены на нефть полетели вниз. Цены на нефть марки  упали с 45 долларов за баррель до 31,352 долларов за баррель.

Королевство объявило о невиданных  скидках в 20% на ключевых рынках. Сауды намерены увеличить свою добычу с 9,7 до 12,5 миллионов баррелей в день.

Аналитики говорят о “самом агрессивном шаге на нефтяном рынке за последние 20 лет” и предсказывают, что во втором и третьем кварталах цены на нефть будут колебаться между 20-30 долларами за баррель.


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