09.03 15:31 MIGnews.com

Гостиничный сектор Израиля на грани краха

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Президент Ассоциации промышленников Израиля Амир Хайек предупредил о худшем кризисе в истории израильской гостиничной индустрии. Об этом сообщает Globes."Массовые увольнения и закрытие гостиниц - гостиничный сектор в Израиле находится на грани краха", - заявил Хайек. 4000 из 41 000 рабочих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Также, начались сокращения и увольнения временных работников и работников кадровых агентств, пишет издание.Хайек подчеркнул, что кризис является худшим в истории израильской гостиничной индустрии."Если не будет оказана немедленная государственная помощь в размере 500 млн шекелей, начнутся массовые увольнения, и сектор потеряет более половины своих работников", - сказал он. Согласно данным Ассоциации отелей, ежегодный ущерб отрасли оценивается в 4,2 млрд шекелей - 350 млн шекелей в месяц.Заполненность отелей упала до менее чем 40%, в среднем на 30% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Наибольший спад наблюдается в Тель-Авиве и Иерусалиме с 30%. Ожидаемое закрытие границ Израиля для въездов туристов со всего мира из-за эпидемии коронавируса обойдется сектору в 500 млн шекелей в месяц, 6 млрд шекелей в год. Заполненность гостиниц упадет до 20%.