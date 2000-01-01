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Греция полностью откажется от угля к 2023 10.03 00:39   MIGnews.com

Греция полностью откажется от угля к 2023

Власти Греции планируют в течение трех лет полностью прекратить использование угля, несмотря на то, что в последние 60 лет угольная промышленность является базовой отраслью экономики.

Для осуществления плана Греция попросила помощи у Евросоюза, в частности у Западной Македонии.

Сообщается, что Греция, Германия, Чехия и Польша обеспечивают около трети мирового производства угля.

В Германии в январе 2019 года была принята программа, согласно которой отказ от использования и производства угля будет осуществляться постепенно - до 2038 года.


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