10.03 03:22 MIGnews.com

СМИ: арабы обвалили нефть, чтобы насолить Путину

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Снижение цен на нефть, спровоцированное государственной нефтяной корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций Российской Федерации на мировом рынке.Об этом написали The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в ОПЕК и кгугах, близких к властям Саудовской Аравии.По данным источника, такой ход корпорации "является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка".Руководство Saudi Aramco сообщило покупателям, что с апреля стоимость на поставки сырья в США снизится на 7 долларов за баррель, в страны Северной Европы – на 8 долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии – на 6 долларов.Представитель властей Саудовской Аравии заявил, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. При этом подчеркивается, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.