09.03 10:53 MIGnews.com

Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней

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Банк России из-за ситуации на нефтяном рынке на 30 дней приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Останавливаются также покупки, отложенные в 2018 году.В заявлении регулятора говорится, что решение принято для "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".В Центробанке подчеркнули, что на фоне обвала нефтяных цен готовы использовать дополнительные инструменты для поддержания стабильности.