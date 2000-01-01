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Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней 09.03 10:53   MIGnews.com

Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней

Банк России из-за ситуации на нефтяном рынке на 30 дней приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Останавливаются также покупки, отложенные в 2018 году.

В заявлении регулятора говорится, что решение принято для "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

В Центробанке подчеркнули, что на фоне обвала нефтяных цен готовы использовать дополнительные инструменты для поддержания стабильности.


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