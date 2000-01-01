09.03 10:24 MIGnews.com

Российский рубль свалился в пике вслед за ценой нефти

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Банк России из-за ситуации на нефтяном рынке на 30 дней приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Останавливаются также покупки, отложенные в 2018 году.В заявлении регулятора говорится, что решение принято для "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".В Центробанке подчеркнули, что на фоне обвала нефтяных цен готовы использовать дополнительные инструменты для поддержания стабильности.Курс доллара превысил 74,1 руб., курс евро - 84,3 руб. Российская валюта ускорила свое падение к основным мировым валютам.Рубль дешевеет на фоне развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавшем падении нефтяных котировок. Торги рублем идут на не очень ликвидном рынке.Приостановка закупок валюты существенной поддержки рублю не окажет, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.Вероятность того, что ЦБ начнет продавать валюту, невысокая, для этого цены должны упасть еще сильнее.