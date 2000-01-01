Китай хочет сделать юань мировой валютой

Китайский юань постепенно будет интернационализироваться. Об этом заявила глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань во время пресс-конференции.
"В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены", - цитирует ее слова РИА Новости.
При этом, Сяочуань отметила, что на мгновенный переход мирового рынка на китайскую валюту пока не стоит рассчитывать, но уверила, что власти Китая продолжают способствовать процессу интернационализации юаня.
В ноябре 2015 года исполнительный совет МВФ включил юань в резервный денежный фонд мира (в корзину SDR). Помимо него в SDR входят доллар, евро, фунт стерлингов и японская иена.