Сауды и британцы договорились о сотрудничестве на 65 млрд
Британия и Саудовская Аравия договорились о торговом и инвестиционном сотрудничестве на сумму в 65 млрд. фунтов стерлингов.
Стороны пришли к соглашению во время официального визита принца Мухаммеда бен Салмана в Лондон.
Договор будет действовать в течение нескольких лет и предполагает осуществление прямых инвестиций в экономику Соединенного Королевства, а также государственные закупки для обеих стран, сообщает агентство Reuters.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи заявила:
"Это значительный толчок для благосостояния страны, а также явная демонстрация уверенности в нашей экономике, несмотря на подготовку в Brexit".