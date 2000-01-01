Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube 09.03 12:45   MIGnews.com

Сауды и британцы договорились о сотрудничестве на 65 млрд

Британия и Саудовская Аравия договорились о торговом и инвестиционном сотрудничестве на сумму в 65 млрд. фунтов стерлингов.

Стороны пришли к соглашению во время официального визита принца Мухаммеда бен Салмана в Лондон.

Договор будет действовать в течение нескольких лет и предполагает осуществление прямых инвестиций в экономику Соединенного Королевства, а также государственные закупки для обеих стран, сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи заявила:

"Это значительный толчок для благосостояния страны, а также явная демонстрация уверенности в нашей экономике, несмотря на подготовку в Brexit".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:30
Гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту
13:50
"Это не ваше дело. Это наш регион, вот почему мы здесь"
13:14
105 террористов убиты на Синае за месяц операции
12:37
Трамп подписал указ по введению пошлин на сталь и алюминий
12:18
Либерман: мы не сдадимся из-за шантажа харедим
11:37
В Иерусалимском марафоне участвуют 35 тысяч человек
11:19
СМИ узнали, кто может быть новым главой МИД Германии
10:57
Беннет не хочет, чтобы Нетаниягу уходил в отставку
10:53
Турция взяла один из крупнейших городов Африна
10:30
Евреи обвинили Google в антисемитизме
09:59
Названы худшие страны для женщин
09:28
"Израильтяне поддерживают меня, несмотря на расследования"
08:54
Аббасу советуют принять мирный план США, чтобы не проиграть
08:21
Китай хочет сделать юань мировой валютой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus