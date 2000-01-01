09.03 12:45 MIGnews.com

Сауды и британцы договорились о сотрудничестве на 65 млрд

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Британия и Саудовская Аравия договорились о торговом и инвестиционном сотрудничестве на сумму в 65 млрд. фунтов стерлингов.Стороны пришли к соглашению во время официального визита принца Мухаммеда бен Салмана в Лондон.Договор будет действовать в течение нескольких лет и предполагает осуществление прямых инвестиций в экономику Соединенного Королевства, а также государственные закупки для обеих стран, сообщает агентство Reuters.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи заявила:"Это значительный толчок для благосостояния страны, а также явная демонстрация уверенности в нашей экономике, несмотря на подготовку в Brexit".