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Фото: The White House/flickr 09.03 12:37   MIGnews.com

Трамп подписал указ по введению пошлин на сталь и алюминий

США ввели пошлины на сталь и алюминий. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп, сообщает CNBC.

Согласно подписанному документу, размер тарифов на ввозимую продукцию из-за рубежа, составил 25% на сталь и 10% на алюминий.

При этом новые правила не коснутся партнеров Соединенных Штатов Америки по Североамериканской ассоциации свободной торговли (Канады и Мексики), как подчеркивает глава Белого дома, это решение еще не является окончательным. Трамп также отметил, что под исключение могут попасть и другие государства, но для этого им нужно обосновать, почему к ним не должны приниматься ограничительные меры.

В Европе возмутились планами президента США по введения пошлин, поскольку это может сорвать договоренности о зоне свободной торговли между Штатами и ЕС. В тоже время в Евросоюзе пригрозили Трампу ответными мерами, в случае подписания указа по наложению тарифов на европейскую продукцию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции призвал Европу проявить твердость в отношении планов Вашингтона по введению пошлин.
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