Трамп подписал указ по введению пошлин на сталь и алюминий

Согласно подписанному документу, размер тарифов на ввозимую продукцию из-за рубежа, составил 25% на сталь и 10% на алюминий.
При этом новые правила не коснутся партнеров Соединенных Штатов Америки по Североамериканской ассоциации свободной торговли (Канады и Мексики), как подчеркивает глава Белого дома, это решение еще не является окончательным. Трамп также отметил, что под исключение могут попасть и другие государства, но для этого им нужно обосновать, почему к ним не должны приниматься ограничительные меры.
В Европе возмутились планами президента США по введения пошлин, поскольку это может сорвать договоренности о зоне свободной торговли между Штатами и ЕС. В тоже время в Евросоюзе пригрозили Трампу ответными мерами, в случае подписания указа по наложению тарифов на европейскую продукцию.