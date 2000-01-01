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Эвакуация аэропорта Сде Дов отложена до 2019 года 09.03 08:18   MIGnews.com

Эвакуация аэропорта Сде Дов отложена до 2019 года

Кнессет одобрил в первом чтении законопроект о переносе эвакуации аэропорта Сде Дов в Тель-Авиве на 2019 год.

Законопроект поддержали 70 депутатов - члены и коалиции, и оппозиции.

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатом Бецалелем Смотричем (Еврейский Дом) и Ициком Молли (Сионистский лагерь).

Инициаторы уверены в том, что перенос аэропорта нанесет непоправимый ущерб экономике и туризма курорта Эйлат. Большинство рейсов, обслуживаемых в Сде Дов, летят в Эйлат. Международный аэропорт Бен-Гурион, с другой стороны, не готов принять тот объем полетов на Эйлат, который сегодня осуществляется через Сде Дов.
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