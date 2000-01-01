09.03 12:36 MIGnews.com

Golan Telecom продан, покупателя обязали держать низкие цены

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Антимонопольное управление Израиля утвердило сделку по продаже провайдера сотовой телефонной связи Golan Telecom компании Электра.Электра заплатила за Golan 350 миллионов шекелей.Сделка, однако, утверждена с особым условием, согласно которому Электра обязуется на протяжении ближайших трех кварталов продавать дешевый пакет услуг стоимостью максимум 30 шекелей в месяц. Это сделано ради того, чтобы поддерживать низкие цены на рынке.Антимонопольное управление сообщило: “В таком виде удается сохранить Golan в качестве независимого игрока, и поддержать конкуренцию на рынке”.Специальное условие было введено после того как директор Электра, Гиль Шарон, заявил, что если его конкуренты поднимут цены, Golan последует за ними.