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Golan Telecom продан, покупателя обязали держать низкие цены | Фото: Thinkstock09.03 12:36   MIGnews.com

Golan Telecom продан, покупателя обязали держать низкие цены

Антимонопольное управление Израиля утвердило сделку по продаже провайдера сотовой телефонной связи Golan Telecom компании Электра.

Электра заплатила за Golan 350 миллионов шекелей.

Сделка, однако, утверждена с особым условием, согласно которому Электра обязуется на протяжении ближайших трех кварталов продавать дешевый пакет услуг стоимостью максимум 30 шекелей в месяц. Это сделано ради того, чтобы поддерживать низкие цены на рынке.

Антимонопольное управление сообщило: “В таком виде удается сохранить Golan в качестве независимого игрока, и поддержать конкуренцию на рынке”.

Специальное условие было введено после того как директор Электра, Гиль Шарон, заявил, что если его конкуренты поднимут цены, Golan последует за ними.
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