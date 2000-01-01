09.02 12:17 MIGnews.com

Пенсионную реформу можно лишь навязать новому правительству

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Поначалу ни «Ликуд», ни «Кахоль-лаван» не воспринимали пенсионную реформу партии Наш дом Израиль всерьез. На коалиционных переговорах как после апрельских, так и после сентябрьских выборов их представители были в шоке: ну, какие малоимущие пенсионеры, когда мы тут обсуждаем «действительно важные вещи», такие, как министерские портфели, ротации и т.п. Но переговорная группа НДИ не соглашалась даже говорить о распределении кресел, не получив гарантии продвижения пенсионной реформы.Как сообщили источники, приближенные к переговорной группе НДИ, осознание принципиальности этого вопроса к «Ликуду» и «Кахоль-лаван» пришло не сразу. Но когда пришло, они тотчас включили обычный израильский чиновничий механизм, способный свести на «нет» любую реформу. А именно, растянуть ее реализацию на много лет. Но НДИ не повелась на этот трюк.Сегодня все потенциальные партнеры НДИ по правительственной коалиции знают: пенсионная реформа является одним из главных приоритетов партии. Конечно, реформа стоит денег, денег из государственного бюджета. Но любое правительство – это, прежде всего, выстраивание приоритетов. Сегодня миллиарды шекелей направляются на финансирование ешив и пособий для молодых здоровых мужчин, которые не хотят работать, изучать математику и служить в армии. С другой стороны, суммы в 2 миллиарда шекелей в год хватит на то, чтобы обеспечить достойную старость всем пенсионерам Израиля, чтобы их уровень жизни поднялся выше пресловутой черты бедности.В настоящее время в Израиле проживает около 200 тысяч человек, получающих пособие по старости («кицбат-зикна») и социальную надбавку по обеспечению прожиточного минимума («автахат-ахнаса»). Суммарно это дает сумму чуть более 3200 шекелей на одиночку и примерно 5100 шекелей на семейную пару пенсионеров. При этом есть три возрастные категории: до 70 лет, от 70 до 80 лет и старше 80 лет. Партия НДИ предлагает уравнять эти категории, установив новый уровень пособий: 3710 шекелей в месяц для одиночки, 5930 шекелей – для семейной пары.Пенсионеры, которые работали в Израиле много лет и накопили мизерную пенсию, живут у нас хуже тех, кто не работал, ведь если их доход – пособие по старости и накопительная пенсия – превышают планку 3400 шекелей в месяц, то их лишают социальной надбавки. Партия НДИ требует устранения этой несправедливости, этой категории следует вернуть надбавку и сопутствующие льготы, которые эквивалентны сумме в 700 – 800 шекелей в месяц.НДИ требует устранить несправедливость и в отношении работающих пенсионеров, которых среди русскоязычных граждан Израиля по статистике 58%. Им разрешается зарабатывать очень ограниченные суммы, и если доход работающего пенсионера становится хоть немного выше пресловутой планки, то он теряет свое пособие. Когда государство высчитывает размер пособий, оно считает совокупный разрешенный доход - и от работы, и от пенсии.В настоящее время для того, чтобы продолжать получать пособие в полном объеме, пенсионер может зарабатывать сумму, эквивалентную 21,5% от средней заработной платы по стране для одиночек и 25,5% для пар. Партия НДИ требует повышения этой планки до 25% для одиночек и 30% для пар.НДИ будет добиваться повышения планки и для других возможных доходов пенсионеров, например, российской пенсии. В настоящее время речь идет о сумме, эквивалентной 13% для одиночки и 17% для пары. Мы повысим этот порог до 17% и 21% соответственно.Таким образом, партия НДИ добивается не только повышения минимального дохода для всех, но и потенциального дохода для тех, кто продолжает работать.Еще одно наше предложение – позволить пенсионерам снять свои пенсионные накопления единоразово без налога, это при условии, что сумма накоплений менее 150 тысяч шекелей. Многим такой шаг позволит погасить ипотеку, кредиты или другие долги. В настоящее время потолок для единоразового снятия пенсии составляет 97 тысяч шекелей.Для того, чтобы обеспечить эти выплаты, понадобится сумма в 2 млрд шекелей. Прямую выгоду получат примерно 250 тысяч человек из наименее защищенной прослойки общества.Партия НДИ вела переговоры об этой сумме в апреле прошлого года с «Ликудом», в октябре – с «Кахоль-лаван». Мы знаем, что одновременно с нами эти партии вели переговоры и с ультраортодоксами, и для удовлетворения их аппетитов большие партии были готовы дать до 10 миллиардов.Между тем именно реформа, предлагаемая НДИ, сможет вывести из состояния бедности всех пенсионеров страны. Никто из них не должен быть вынужден выбирать между едой и теплой одеждой, лекарствами и обогревом. За это мы бьемся, и добьемся своего.