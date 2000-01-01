09.02 15:14 MIGnews.com

Израиль выпустит криптовалюту, обеспеченную бриллиантами

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Израильская алмазная биржа – одна из самых крупных в мире – собралась выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами.Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает Reuters.По данным издания, криптовалюта будет иметь две разновидности: Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut - предназначенная для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка."Новая криптовалюта будет подкреплена закупками алмазов на израильском рынке и будет отображаться как обновляемый индикатор в торговом зале и на торговых интернет-сайтах вместе с другими национальными и международными экономическими показателями", - сообщила биржа.Издание отмечает, Carat будет на 25% обеспечиваться бриллиантами. Биржа рассчитывает, что это сделает новую криптовалюту куда привлекательнее ее 1,4 тыс. конкурентов, которые существуют в мире.Напомним, в конце декабря сообщалось, что Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения собственной криптовалюты - электронный шекель.