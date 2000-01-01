09.02 15:55 MIGnews.com

МВФ в восторге от экономики Израиля

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Экономика Израиля растет стабильными темпами, демонстрируя низкий уровень безработицы, заявили в своем докладе делегация Международного валютного фонда, которая посетила Израиль на прошлой неделе."В 2016 году Израиль усилил свои экономические достижения, сократив соотношение государственного долга к ВВП, а дефицит бюджета составил 2,1% от ВВП в сравнении с 2,9% целевыми. Экономические показатели Израиля выросли на 3,8%, а уровень безработицы упал до исторически минимальных 4,4%", - гласит короткое заявление, адресованное президенту Банка Израиля Карнит Флуг и министру финансов Моше Кахлону.В то же время, отмечая успехи главы Минфина на поприще борьбы с ценами на жилье, экономисты Международного валютного фонда призвали приложить еще больше усилий для удовлетворения потребностей рынка недвижимости Израиля. Кроме того, они рекомендовали осуществить реформы по повышению производительности труда путем интеграции в рабочую силу женщин-арабок и мужчин-ортодоксов.Данное заявление является частью доклада МВФ по экономической деятельности Израиля в 2016 году. Полный отчет будет опубликован в апреле."У Израиля наблюдается стойкий экономический рост и низкий уровень инфляции и безработицы. Поэтому наступило подходящее время для реформ, которые могли бы повысить темпы роста, и для выделения ресурсов для сокращения бедности и поддержки работающих малообеспеченных слоев населения", - считают в МВФ.В отчете Израилю также был дан положительный экономический прогноз на ближайшие несколько лет в виде ежегодного экономического роста на уровне 3%.Стоит отметить, что доклад МВФ является ключевым элементом для определения международного кредитного уровня Израиля, который в настоящее время составляет А+, но в ближайшем будущем может быть повышен до АА.