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Минфин: дефицит бюджета в 2020 года превысит 4 процента | Фото:09.01 20:14   MIGnews.com

Минфин: дефицит бюджета в 2020 года превысит 4 процента

Дефицит бюджета в 2020 году превысит четыре процента, если только правительство не соберет около 30 миллиардов шекелей (8,65 миллиарда долларов) за счет сокращения расходов и повышения налогов, пишет в четверг газета Calcalist. По словам издание, об этом сообщит Министерство финансов на следующей неделе.

Предупреждение будет включено в отчет Министерства финансов, который будет представлен в воскресенье кабинету министров об ожидаемых расходах правительства и доходах с 2021 по 2023 год.

Согласно ежедневной деловой газете The Marker, чиновники Министерства финансов также должны были сообщить правительственным министрам, что отсутствие бюджета на 2020 год из-за продолжающегося политического тупика в стране, скорее всего, окажет негативное влияние на экономический рост.

Помимо прочего, в четверг, 9 января, Банк Израиля прогнозировал рост валового внутреннего продукта на 2,9% в этом году по сравнению с 3% в своем предыдущем прогнозе. Банк также сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,25%.

В заявлении банка говорится, что процентная ставка, вероятно, останется на своем текущем уровне "в течение длительного периода" вследствие "инфляционной среды в Израиле, денежно-кредитной политики крупных центральных банков, изменений в мировой экономике и рисков для экономики». внутренняя экономика и развитие обменного курса".


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