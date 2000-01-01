10.01 14:40 MIGnews.com

Израильские квартиры: Антенны цене не помеха

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Не раз мы становимся свидетелями борьбы жителей того или иного микрорайона против установки возле домов антенн сотовой связи. Жильцов беспокоит отрицательное влияние функционирования антенны на состояние здоровья жителей и на стоимость недвижимости. Но если насчет влияния на здоровье мнения, как обычно, разделились, то насчет влияния на цены ситуация полностью прояснилась благодаря исследованию, выполненному Банком Израиля.Недавно проведенное исследование поставило своей целью проверить влияние антенн сотовой связи на стоимость квартир в период с 2000 по 2011 годы. Главный вывод, сделанный исследователями: не найдена ярко выраженная связь между близостью к антеннам сотовой связи и ценами на недвижимость. То есть даже несмотря на общепринятое мнение о том, что антенны вредят здоровью, квартиры, расположенные в близости от антенн, отнюдь не дешевле.Исследователи проанализировали данные Налогового управления о сделках, заключенных с 2000 по 2011 годы, сверив их с данными министерства экологии о месторасположении антенн сотовой связи в этот период. Исследователи отмечают, что быстрое развитие сотовой связи в Израиле с конца 80-х годов прошлого века, сопровождалось появлением большого количества антенн на всей территории страны. Соответственно был сделано предположение, что столь стремительное развитие негативно сказалось на ценах на недвижимость как ввиду опасения жителей перед повышением уровня радиации, так и ввиду отрицательного влияния антенн на эстетику микрорайона. Тем не менее исследование показало, что цена квартиры, расположенной в непосредственной близости к антенне, всего на 1%-2% ниже цены аналогичных и более удаленных квартир. При этом исследователи отмечают, что цена может быть ниже и по другим причинам, потому что компании сотовой связи изначально предпочитают устанавливать антенны на крышах домов с более дешевыми квартирами, чтобы сэкономить на арендной плате.Исследователи отмечают, что выбор месторасположения антенн не является случайным. Компании предпочитают иметь дело с жильцами из более слабых социально-экономических прослоек, что превращает установку антенн в менее проблематичное и менее дорогое мероприятие. В итоге исследователи заявили, что многочисленные факторы могут повлиять на стоимость жилья, но близость к антеннам сотовой связи не является одним из них.