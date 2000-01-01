10.01 08:39 MIGnews.com

Израиль: Сколько стоит няня в новогоднюю ночь

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В Израиле уже давно стало модно праздновать новогоднюю ночь, причем, если выходцы из бывшего СССР традиционно празднуют Новый год, то израильтяне празднуют Сильвестр. Налицо разница и в самом праздновании: если Новый год является домашним праздником с «оливье», «шубой» и Огоньком, то Сильвестр празднуют в ресторанах и на дискотеках. Именно на этом фоне, а точнее на фоне необходимости найти няню для детей в ночь с 31-го на 1-е, и возникла в Тель-Авиве буря в стакане воды. Обычный вопрос, заданный в социальных сетях, относительно стоимости услуг няни в новогоднюю ночь, положил начало бурной дискуссии, когда выяснилось, что стоимость одного часа достигает 80-100 шекелей.Следует отметить, что в среднем няни в Тель-Авиве берут 45-50 шекелей в час в вечерние часы, в праздники может быть еще и небольшая наценка. Но не вдвое!Родители, которые и так ежедневно борются с дороговизной жизни, отреагировали на рост очень жестко и обвинили нянь в том, к примеру, что те просят больше, чем детский психолог, который учился 15 лет. Няни не остались в долгу и заявили, что нет необходимости учиться 15 лет, чтобы зарабатывать деньги. Есть законы экономики: когда спрос превышает предложение — цены растут. Кроме того, рестораны тоже предлагают на Сильвестр особые, более дорогие блюда, но никто их не обвиняет в попытке нажиться на посетителях. Буря еще не утихла, но тем не менее, ввиду резкой нехватки желающих присматривать за детьми в праздничные дни, вполне возможно, что у родителей просто не будет выбора и праздничная ночь проделает серьезную брешь в семейном бюджете.Так сколько же стоит няня в «обычное» время? В Тель-Авиве, к примеру, если необходим присмотр за детьми всю ночь, то до 21:00 берут по часам 40-50 шекелей, с 21:00до 6:00 — 300 шекелей, и с 6:00 снова по часам. За пределами Тель-Авива цены ниже. В Рамат-Гане и Гиватаиме няни берут в час 30-40 шекелей в час в обычные дни и небольшую надбавку в праздничные. В Беэр-Шеве и Афуле родители говорят тоже о 30-40 шекелях в час.