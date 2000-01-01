10.01 01:45 MIGnews.com

Мировой долг более чем втрое превысил ВВП

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Мировая экономика продолжает углублять долговую яму. За три квартала 2016 года общий объем долговой нагрузки в мире вырос на $11 трлн и достиг рекордных $217 трлн, сообщил в ежеквартальном докладе Институт международных финансов.Вместе бизнес, домохозяйства и правительства накопили долга на сумму в 3,25 раза превышающую размер мирового ВВП. Объемы выпуска государственного долга увеличились втрое по сравнению с 2015 годом и достигли $855 млрд, следует из данных IIF.При этом эффективность кредитных вливаний продолжает падать: при том, что долг растет со скоростью около $15-16 трлн в год, мировой ВВП увеличится в 2016 году лишь на $2,2 трлн (3% по прогнозу Всемирного банка).Иными словами, на каждый доллар нового долга мировая экономика рождает лишь 15 центов нового ВВП. Существенные риски создают “слабый экономический рост, скудные корпоративные прибыли, рост курса доллара и повышение процентных ставок”, отмечает IIF.Почти три четверти мирового долга номинировано в долларах США — фактически объем процентных платежей по этим займам зависит от политики ФРС, отмечает глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках ВТБ Капитал Нил Маккинон: чем выше ставка — тем дороже обслуживание долларового долга.Несмотря на то, что за три раунда «количественного смягчения» в 2009—2013 годы ФРС США закачала в мировую экономику около $3,5 трлн, однако потребность в долларовом финансировании росла в разы быстрее.В результате теперь, когда «печатный станок» остановлен, на рынках постепенно нарастает проблема дефицита долларовой ликвидности. «При достаточно неблагоприятном развитии событий такое положение вещей способно спровоцировать новый кризис ликвидности, за которым могут последовать системный финансовый кризис и глобальная рецессия», — говорит Маккинон.