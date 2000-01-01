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Исладния поставит `благополучие` выше ВВП в новом бюджете | Фото:08.12 22:01   MIGnews.com

Исладния поставит "благополучие" выше ВВП в новом бюджете

Премьер-министр Исландии призвала правительства принять "зеленые" приоритеты и приоритеты для семей в экономике, а не просто сосредотачиваться на показателях роста.

Катрин Якобсдоттир объединилась с первым шотландским министром Николаем Стердженом и премьер-министром Новой Зеландии Жасиндой Ардерн для продвижения программы "благосостояния". Она призвала к "альтернативному будущему, основанному на благополучии и инклюзивном росте" с новыми социальными показателями помимо традиционных данных по ВВП.

Лауреат Нобелевской премии экономист Джозеф Стиглиц является одним из нескольких экономистов, утверждающих, что валовой внутренний продукт - измерение производства страны в товарах и услугах - не может отразить влияние изменения климата, неравенства, цифровых услуг и других явлений, формирующих современные общества.

По мнению Якобсдоттир, что разрушение окружающей среды является ключевым фактором, побуждающим Исландию включать новые социальные показатели в свое бюджетное планирование.

Она начала выступление в лондонском аналитическом центре Chatham House, рассказав об исчезновении исландского ледника Окджокулл. На вопрос, является ли бюджет "на благосостояние" одинаково подходящим для развитых и развивающихся стран, премьер-министр ответила: "Речь идет о том, как вы определяете приоритеты в государственный бюджет - вы всегда можете сделать упор на благополучие."

По ее словам, развивающимся странам "необходимо сделать скачок", чтобы охватить возобновляемые источники энергии, а не повторять индустриализацию на основе углерода в развитых странах.


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