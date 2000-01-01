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Кипр купил израильские БПЛА на фоне конфликта с Турцией | Фото:08.10 10:59   MIGnews.com

Кипр купил израильские БПЛА на фоне конфликта с Турцией

Министерство обороны Кипра сообщило о приобретении четырех беспилотников израильского производства для патрулирования прибрежных вод на фоне напряженности в отношениях с Турцией из-за газа.

По данным местного сайта Kathimerini, БПЛА обошлись островному государству в 13 миллионов долларов.

Кипр обещает использовать дроны исключительно для мониторинга в экономической зоне, где международные компании ведут поиск газовых месторождений, не взирая на возражения Турции. Уточняется, что были приобретены БПЛА с размахом крыльев 8,7 метров производства Aeronautics Defense Systems Ltd.

Тем временем, израильская компания не подтвердила продажу устройств, сославшись на политику о конфиденциальности.

Что примечательно, на прошлой неделе Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в его экономическую зону. Посол Израиля 7 октября поддержал островное государства в "газовом конфликте", подчеркнув, что друзья должны помогать друг другу.


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