08.10 10:59 MIGnews.com

Кипр купил израильские БПЛА на фоне конфликта с Турцией

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Министерство обороны Кипра сообщило о приобретении четырех беспилотников израильского производства для патрулирования прибрежных вод на фоне напряженности в отношениях с Турцией из-за газа.По данным местного сайта Kathimerini, БПЛА обошлись островному государству в 13 миллионов долларов.Кипр обещает использовать дроны исключительно для мониторинга в экономической зоне, где международные компании ведут поиск газовых месторождений, не взирая на возражения Турции. Уточняется, что были приобретены БПЛА с размахом крыльев 8,7 метров производства Aeronautics Defense Systems Ltd.Тем временем, израильская компания не подтвердила продажу устройств, сославшись на политику о конфиденциальности.Что примечательно, на прошлой неделе Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в его экономическую зону. Посол Израиля 7 октября поддержал островное государства в "газовом конфликте", подчеркнув, что друзья должны помогать друг другу.