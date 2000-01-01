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Фото из архива 08.08 09:34   MIGnews.com

Маск намерен выкупить Tesla

Инженер, основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что раздумывает о том, чтобы выкупить все акции компании. На данный момент на его имя записано 22% дохода автоконцерна.

"Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 (за акцию). Финансирование обеспечено", - написал изобретатель на своей станице в Twitter.


Позже он добавил: "Моя надежда - если все текущие инвесторы остаются с Tesla, даже если мы станем частной компанией. Был бы создан фонд специального назначения, позволяющий любому остаться в группе Tesla. Уже делаем это с инвестициями Fidelity SpaceX".

По информации Reuters, сразу после заявления инженера, цена на акции компании подскочила на 6,5%, то есть, до 363,4 доллара за акцию. В свою очередь, фонд Саудовской Аравии, контролируемый наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, усомнился в том, что у Маска пройдет такая задумка. Дело в том, что фонд владеет от 3% до 5% акций на сумму около 2 млрд долларов.

Аналитики агентства разделились на два лагеря: одни утверждают, что идея Илона имеет здравый смысл, так как ему будет проще самому управлять компанией, ни перед кем не отчитываясь. Другие же не верят, что изобретатель найдет средства на осуществление задумки, не смотря на то, что он уже сообщил о наличии финансирования.


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