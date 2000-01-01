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Банк Mizrahi-Tefahot не принял условия Соединенных Штатов | Фото:08.08 13:17   MIGnews.com

Банк Мизрахи не принял условия Соединенных Штатов

Израильский банк Mizrahi-Tefahot Bank Ltd. отказался от предложения властей США провести расследование против него по обвинениям в том, что он помог американским клиентам избежать налогообложения.

Об этом в среду, 8 августа сообщает Globes.

По данным издания, руководство банка отклонило предложение, озвученное ранее Министерством юстиции Соединенных Штатов и предусматривающее уплату третьим по размеру банком Израиля штрафа в размере 342 миллионов долларов США.

Министерство юстиции США предложило снять такие обвинения в обмен на добровольную уплату финансовым учреждением штрафа в обозначенном раз мере, говорится в письме банка, направленном в Тель-Авивскую фондовую биржу.

В банке также сообщили, что не получили от американской стороны информации о том, как именно была рассчитана сумма штрафа.

Согласно информации издания, Mizrahi-Tefahot Bank Ltd. на сегодняшний день выделил 45 миллионов долларов на разрешение существующего спора.


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