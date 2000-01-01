Банк Мизрахи не принял условия Соединенных Штатов

По данным издания, руководство банка отклонило предложение, озвученное ранее Министерством юстиции Соединенных Штатов и предусматривающее уплату третьим по размеру банком Израиля штрафа в размере 342 миллионов долларов США.
Министерство юстиции США предложило снять такие обвинения в обмен на добровольную уплату финансовым учреждением штрафа в обозначенном раз мере, говорится в письме банка, направленном в Тель-Авивскую фондовую биржу.
В банке также сообщили, что не получили от американской стороны информации о том, как именно была рассчитана сумма штрафа.
Согласно информации издания, Mizrahi-Tefahot Bank Ltd. на сегодняшний день выделил 45 миллионов долларов на разрешение существующего спора.