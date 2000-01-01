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Прекращение Тама 38: миллион домов остались без защиты 08.07 14:09   MIGnews.com

Прекращение Тама 38: миллион домов остались без защиты

На прошлой неделе Национальное управление планирования объявило, что не намерено продлевать свою программу Taма 38 после мая 2020 года, в результате чего около миллиона израильских домов могут подвергнуться повреждениям или разрушению в результате землетрясения.  

Изначально программа Taма 38 была спроектирована как средство стимулирования домовладельцев укреплять свои дома от землетрясений, предоставляя дополнительные права на строительство для принятия мер по защите. Однако финансовые и налоговые льготы оказались эффективными только в нескольких местах, в основном в центральном Тель-Авиве, где риск землетрясения относительно низок.

"Taма 38 должна была спасти жизни, а не улучшить образ жизни домовладельцев", – сказал Хаим Месилати, председатель израильской ассоциации оценщиков недвижимости.

Решение не продлевать Taмa 38 не является окончательным, так как должно быть одобрено Национальным Советом по планированию, к тому же оно вызвало много критики с тех пор, как было объявлено. Но если решение будет выполнено, правительство останется без программы укрепления зданий, хотя Израиль подвержен землетрясениям, и ученые предупреждают, что крупные подземные толчки не за горами.

Между тем, решение привело к разногласиям между чиновниками. Национальный совет по планированию и строительству проведет заседание для утверждения плана администрации после того, как будет сформировано следующее правительство. Министерство жилищного строительства и Управление по обновлению городов, как ожидается, будут бороться изо всех сил, чтобы сохранить Тама 38 в силе.


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