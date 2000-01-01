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Турецкая лира рухнула 08.07 07:55   MIGnews.com

Турецкая лира рухнула

Национальная валюта Турции резко подешевела после решения президента отстранить от должности главу центробанка
 
Утром, 8 июля, турецкая лира рухнула на торгах в Азии после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу центрального банка страны Мурата Четинкая.
 
По данным Financial Times, стоимость упала более чем на 3% до минимума в 5,793 за доллар. Такое падение национальной турецкой валюты было весьма резким, если учитывать рекордный рост, который наблюдался в последнее время.
 
Эрдоган снял с должности Мурата Четинкая 6 июля за отказ снизить процентные ставки, что усилило опасения по поводу независимости денежно-кредитной политики в разрушенной экономике страны. Глава центрального банка не доработал до конца своего назначенного срока целый год (по контракту до 2020 года).
 
Его заменил вице-президент ЦБ Мурат Уйсал, который пообещал продолжить внедрение инструментов денежно-кредитной политики, ориентированной на стабильность цен.
 
Ранее Эрдоган неоднократно критиковал центробанк за сохранение базовой процентной ставки на уровне 24% с сентября 2018 года, утверждая, что такой подход наносит ущерб экономике.


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