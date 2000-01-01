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Фондовые индексы Азии резко снизились 08.07 14:40   MIGnews.com

Фондовые индексы Азии резко снизились

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона резко снизились на фоне геополитической напряженности в регионе.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Падение отмечено по всему региону на биржах в Шанхае и Сеуле. Акции технологических компаний показали плохие результаты в связи с последствиями контроля над экспортом некоторых корейских полупроводниковых материалов.

В частности, по состоянию на утро, 8 июля, обвал показали японские индексы Nikkei 225 (1,03%) и Topix (0,78%).

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,18% после того, как пятничный отчет поставил под сомнение будущие темпы снижения ставок, а доходность казначейских облигаций почти не изменилась и превысила 2%.

Турецкая лира обвалилась более чем на 3% до минимума в 5,793 за 1 доллар после того, как президента Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу центрального банка.

Тем временем председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предоставил Конгрессу отчет, который гласит, что, несмотря на торговую войну и хрупкий рост мировой экономики, экономика остается на правильном пути.

В частности, американские акции по завершению торгов на прошлой неделе достигли рекордного уровня, а ралли казначейских облигаций показало рост на фоне ожиданий, что ФРС снизит процентные ставки.

В числе лидеров по снижению котировок оказались акции телекоммуникационной компании SoftBank Group (-1,8%). Цена на нефть выросла, поскольку геополитические риски оставались высокими из-за угроз Ирана снять все ограничения на обогащение урана.

Китайский индекс Shanghai Composite по состоянию на 8 июля потерял 2,47%, в то время как гонконгский Hang Seng – 1,78%.


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