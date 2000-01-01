08.06 07:52 MIGnews.com

El Al продлил запрет на полеты

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В воскресенье, 7 июня, авиакомпания El Al Airlines продлила запрет на перелеты до конца месяца на фоне нехватки пассажиров из-за пандемии коронавируса.В уведомлении для Тель-Авивской фондовой биржи компания заявила, что продолжит предлагать свои грузовые услуги, но пассажирские рейсы будут ограничены "по мере необходимости".Перевозчик требует значительной помощи, находясь на грани банкротства и вчера правительство обнародовало план по спасению его от финансового краха.Согласно плану, опубликованному министерством финансов, компания получит кредит в размере 250 млн шекелей (72 млн долларов США) под государственные гарантии.