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El Al не будет перевозить пассажиров до конца месяца | Фото:08.06 07:52   MIGnews.com

El Al продлил запрет на полеты

В воскресенье, 7 июня, авиакомпания El Al Airlines продлила запрет на перелеты до конца месяца на фоне нехватки пассажиров из-за пандемии коронавируса.

В уведомлении для Тель-Авивской фондовой биржи компания заявила, что продолжит предлагать свои грузовые услуги, но пассажирские рейсы будут ограничены "по мере необходимости".

Перевозчик требует значительной помощи, находясь на грани банкротства и вчера правительство обнародовало план по спасению его от финансового краха.

Согласно плану, опубликованному министерством финансов, компания получит кредит в размере 250 млн шекелей (72 млн долларов США) под государственные гарантии.


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