09.06 06:34 MIGnews.com

Саудовская Аравия поднимет цены на нефть

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Саудовская Аравия собирается поднять цену на все марки нефти для покупателей в июле.Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила компания Saudi Aramco, передает Bloomberg.Больше всего цена взлетит для стран Азии – на $5,6-7,3 за баррель. Цена сорта Arab Light для азиатских клиентов будет увеличена на $6,1 за баррель, что является максимальным повышением за 20 лет.Для покупателей из государств Северо-Западной Европы нефть подорожает на $4. Для американских клиентов – на $0,6 за баррель.