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Автобусные компании Израиля грозят сократить рейсы | Фото:08.06 20:32   MIGnews.com

Автобусные компании Израиля грозят сократить рейсы

Объединение транспортных пассажирских компаний обратилось к министру транспорта Мири Регев с просьбой о финансовой поддержке.

Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили израильские СМИ.

"Без вашего вмешательства Израиль останется без общественного транспорта", – сказано в заявлении.

В письме отметили, что при формировании стратегии выхода из карантина правительство не учло убытков, которые несут компании из-за кризиса, вызванного эпидемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

В объединении предупредили, что при отсутствии финансовой поддержки они будут существенно сократить свою деятельность через 10 дней, лишив миллионов израильтян нормально добираться на работу.


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