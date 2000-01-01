08.06 20:32 MIGnews.com

Автобусные компании Израиля грозят сократить рейсы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Объединение транспортных пассажирских компаний обратилось к министру транспорта Мири Регев с просьбой о финансовой поддержке.Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили израильские СМИ."Без вашего вмешательства Израиль останется без общественного транспорта", – сказано в заявлении.В письме отметили, что при формировании стратегии выхода из карантина правительство не учло убытков, которые несут компании из-за кризиса, вызванного эпидемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.В объединении предупредили, что при отсутствии финансовой поддержки они будут существенно сократить свою деятельность через 10 дней, лишив миллионов израильтян нормально добираться на работу.