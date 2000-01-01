08.06 19:43 MIGnews.com

El Al продлевает сотрудникам неоплачиваемый отпуск

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Израильская авиакомпания El Al продлевает неоплачиваемый отпуск для 6 тысяч сотрудников до конца июля.Об этом руководство компании сообщило Тель-Авивской бирже.Соответствующие меры означают, что запланированные на июль рейсы будут отменены. Накануне авиаперевозчик объявил о продлении временной остановки рейсов до 30 июня.Напомним, что ранее появилась информация о планах национализировать El Al. Как ожидается, совет директоров на этой неделе обсудит соответствующее предложение, в рамках в руках государства будет до 61% акций.Если это произойдет, управление авиакомпанией будет осуществлять внешний управляющий.