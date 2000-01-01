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El Al продлевает сотрудникам неоплачиваемый отпуск | Фото:08.06 19:43   MIGnews.com

El Al продлевает сотрудникам неоплачиваемый отпуск

Израильская авиакомпания El Al продлевает неоплачиваемый отпуск для 6 тысяч сотрудников до конца июля.

Об этом руководство компании сообщило Тель-Авивской бирже.

Соответствующие меры означают, что запланированные на июль рейсы будут отменены. Накануне авиаперевозчик объявил о продлении временной остановки рейсов до 30 июня.

Напомним, что ранее появилась информация о планах национализировать El Al. Как ожидается, совет директоров на этой неделе обсудит соответствующее предложение, в рамках в руках государства будет до 61% акций.

Если это произойдет, управление авиакомпанией будет осуществлять внешний управляющий.


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