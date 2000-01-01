El Al может стать госкомпанией

Государство планирует стать владельцем 61% акций израильской авиакомпании El Al.
Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает "Кан".
Таким образом, El Al может стать государственной компанией. Как ожидается, совет директоров авиаперевозчика на этой неделе обсудит предложение о национализации.
По оценкам аналитиков, предложенный план, вероятнее всего, будет утвержден. Правление El Al может и отклонить условия, однако, как считают, эксперты, это маловероятно из-за отсутствия альтернативы.
Как сообщает Haaretz, новый план правительства сделает авиаперевозчика финансово более сильным, сократив его долг, снизив финансовые затраты и позволив новым инвесторам "с более глубокими карманами" в конечном итоге взять контроль над авиакомпанией.
Отметим, что ранее министерство финансов решило оказать помощь авиакомпании в размере 1, 5 млрд шекелей. Часть суммы будет выдана в качестве льготной ссуды, часть – в виде подарка.