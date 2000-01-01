Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









РФ вооружит Турцию своими ЗРК С-400 08.05 18:10   MIGnews.com

РФ вооружит Турцию своими ЗРК С-400

Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки (июль 2019 года), рассказал советник Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Сообщается, что рамки соглашения определены, и Турция озвучила ряд требования, между прочим, о части из них известно общественности. Поэтому нет никаких проблем с выполнением этих требований.

То есть, реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями, пишет Anadolu.

Демир прокомментировал информацию о вероятных ограничительных мерах в отношении турецкой стороны. Так, Анкара проинформирована о подобных сообщениях, тем не менее, лидеры Турции и РФ приняли четкое решение. Ожидается, что союзники Турции не будут смешивать один вопрос с другим, и оценят ситуацию, опираясь на здравый смысл.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:37
Израиль проинформировал об иранском атоме 22 страны
18:19
Командование Дувдеван наказали за убийство солдата на базе
17:36
Аббас готов к "серьезным переговорам" с Израилем
17:29
Яир Лапид поздравляет с Днем Победы
17:12
Иран: Мы с самого начала знали о провале ядерной сделки
17:10
В Нигерии спасли узников Боко Харам
16:44
Бить или не бить ?
16:40
Анджелина Джоли с детьми посетила Центр Симона Визенталя
16:16
"Иран располагает в Сирии оружием для уничтожения Израиля"
16:15
Израиль: средняя зарплата выросла на 10%
16:10
Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в городе Далянь
15:44
Принц Чарльз посетит церемонию 70-летия Израиля
15:34
Волкер выступает за дополнение санкций против РФ
15:17
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus