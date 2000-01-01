РФ вооружит Турцию своими ЗРК С-400

Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки (июль 2019 года), рассказал советник Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Сообщается, что рамки соглашения определены, и Турция озвучила ряд требования, между прочим, о части из них известно общественности. Поэтому нет никаких проблем с выполнением этих требований.
То есть, реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями, пишет Anadolu.
Демир прокомментировал информацию о вероятных ограничительных мерах в отношении турецкой стороны. Так, Анкара проинформирована о подобных сообщениях, тем не менее, лидеры Турции и РФ приняли четкое решение. Ожидается, что союзники Турции не будут смешивать один вопрос с другим, и оценят ситуацию, опираясь на здравый смысл.