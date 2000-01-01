Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Продолжение шоссе №6: путь в Эйлат сократится на 15 минут 08.05 15:08   MIGnews.com

Продолжение шоссе №6: путь в Эйлат сократится на 15 минут

Министерство транспорта объявило о начале работ по проведению шоссе №6 далее на юг.

Будет построен новый участок шоссе от перекрестка Шокет до Неватим.

В результате этого время поездок в Эйлат и Димону сократится на 15 минут.

Ожидается. что работы по строительству нового участка шоссе будут завершены в течение двух лет.

Для строительства шоссе потребуется эвакуация около 5000 тысяч человек, для которых будут построены новые кварталы в бедуинских поселениях Умм Батин, Тель Шева и Абу Талуль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:17
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра
14:25
Разрыв ядерной сделки: Москва будет анализировать
14:08
Найдена 70-летняя копия Декларации независимости Израиля
13:57
Задержан мэр Нацерета
13:31
"После ядерного удара России по США погибнет 70 миллионов"
13:27
Трамп все же не приедет на открытие посольства
13:02
"Освобождение Азарии готовит почву для нового убийства"
12:51
Лапид: разрыв Трампом ядерной сделки - плохая идея
12:47
Российские хакеры угрожают женам американских военных
12:24
В аэропорту Бен-Гурион проводятся масштабные учения
12:02
Встреча Азарии: массовые празднования в Рамле
11:51
В водах Южной Кореи загорелся панамский танкер
11:09
ЧП на борту авиалайнера El Al
11:04
Исраэль Кац: аннулировать судимость Эльора Азарии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus