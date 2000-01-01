08.05 15:08 MIGnews.com

Продолжение шоссе №6: путь в Эйлат сократится на 15 минут

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Министерство транспорта объявило о начале работ по проведению шоссе №6 далее на юг.Будет построен новый участок шоссе от перекрестка Шокет до Неватим.В результате этого время поездок в Эйлат и Димону сократится на 15 минут.Ожидается. что работы по строительству нового участка шоссе будут завершены в течение двух лет.Для строительства шоссе потребуется эвакуация около 5000 тысяч человек, для которых будут построены новые кварталы в бедуинских поселениях Умм Батин, Тель Шева и Абу Талуль.