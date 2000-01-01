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Израиль: средняя зарплата выросла на 10% 08.05 16:15   MIGnews.com

Израиль: средняя зарплата выросла на 10%

По информации газеты Исраэль Ха Йом, средняя зарплата в Израиле с июня 2014 по январь 2018 года увеличилась на 10% и составила 10 262 шекеля в год. Речь идет о среднегодовом увеличении зарплаты на 2,7%.

Одновременно, уровень безработицы продолжал падать - с 6,7% в июне 2014 до 3,6% в январе 2018.

Газета отмечает. что особенно выросли зарплаты в традиционно низкооплачиваемых сферах - охране, уборке, кейтеринге и в агентствах по трудоустройству. Это произошло из-за существенного увеличения минимальной заработной платы. Так, средняя оплата на работах по уборке выросла на 15%, в кейтеринге - на 21%, зарплаты в частных охранных компаниях - на 25%. Средняя зарплата охранника выросла с 5128 шекелей в июне 2014 до 6400 шекелей в январе 2018 года.
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