08.05 13:15 MIGnews.com
Евро укрепилось после победы Макрона
Впервые с момента избрания Дональда Трампа президентом США евро поднялось выше уровня 1,1 доллара.
После первых сообщений о победе на президентских выборах во Франции Эмманюэля Макрона евро поднялось до уровня 1,1023 доллара. Курс евро при закрытии торгов в пятницу составил 1,099 за доллар.
До выборов многочисленные аналитики предупреждали, что победа Ле Пен станет “кошмаром финансовых рынков”, поскольку ее программ предусматривала выход из ЕС и восстановление франка.
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