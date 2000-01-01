08.05 13:15 MIGnews.com

Евро укрепилось после победы Макрона

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Впервые с момента избрания Дональда Трампа президентом США евро поднялось выше уровня 1,1 доллара.После первых сообщений о победе на президентских выборах во Франции Эмманюэля Макрона евро поднялось до уровня 1,1023 доллара. Курс евро при закрытии торгов в пятницу составил 1,099 за доллар.До выборов многочисленные аналитики предупреждали, что победа Ле Пен станет “кошмаром финансовых рынков”, поскольку ее программ предусматривала выход из ЕС и восстановление франка.