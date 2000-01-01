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Половину института Вулкани продадут Китаю, России или Индии | Фото: Википедия08.05 12:19   MIGnews.com

Половину института Вулкани продадут Китаю, России или Индии

Государство предложило правительствам России, Китая и Индии принять участие в тендере на право обладания половиной интеллектуальной собственности сельскохозяйственного научно-исследовательского института Вулкани.

В связи с этим генеральный директор министерства сельского хозяйства Израиля Бен Элияху при поддержке своего начальника, министра Ури Ариэля, представил план по приватизации института премьеру Биньямину Нетаниягу, генеральному директору канцелярии премьер-министра Эли Гронеру и генеральному бухгалтеру Рони Хизкиягу.

Элияху отмечает, что во время своего визита в Китай 2 месяц назад он обратил внимание на высокий спрос на результаты фундаментальных и прикладных исследований института Вулкани, что, впрочем никак не отражается, на прибыли учреждения.

В связи с этим было решено провести тендер и продать права на интеллектуальную собственность институт и права на последующие 10 лет. Таким образом можно увеличить прибыть до 100 млн. шекелей ежемесячно. Часть денег пойдет на модернизацию института, найм дополнительных сотрудников, а остальное передано министерству финансов.

В самом институте к этой идее отнеслись крайне отрицательно, обвинив министра Ариэля в преследовании краткосрочных целей.

"Вместо реализации долгосрочного плана, разработанного бывшим председателем Национального экономического совета профессором Юджином Канделем, который в четыре раза увеличил доходы государства от изобретений института Вулкани, Ариэль решил продвинуть близорукий план с одной целью: получения дохода для покрытия некоторых, если не всех расходов на перемещение института Волкани на север. Все эксперты единогласно кричат, что это может разрушить сельскохозяйственные исследования в Израиле, о которых Ариэль часто хвастается, и которые он теперь хочет продать", - гласит петиция, которую сотрудники Вулкани подали в БАГАЦ.
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