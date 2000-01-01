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Германия заплатит 1 млрд. евро за аренду израильских дронов | Фото: Israeli Air Force/Flickr08.04 16:55   MIGnews.com

Германия заплатит 1 млрд. евро за аренду израильских дронов

Немецкие социал-демократы одобрили сделку по аренде беспилотников израильского производства. Договор стоимостью 1 млрд. евро почти 9 месяцев находился в подвешенном состоянии и уже был почти отменен.

В связи с этим, как сообщает Defense News, в ближайшее время министерство обороны Германии намерено запросить одобрение на сделку в комиссиях по финансированию и бюджетных ассигнований Бундестага для аренды пяти беспилотных аппаратов Heron-PT, созданных Israel Aerospace Industries.

Согласно условиям договора, в первое время дроны будут находиться в Израиле под управлением представителей военного крыла Airbus. Изначально Heron-PT использовался как разведывательный беспилотник для аэрофотосъемки и наблюдений за наземными силами противника.

Позже их также будет возможно использовать для атак наземных целей, включая точечные ликвидации.

В прошлом июне СДПГ – младший член правящей коалиции в Германии – заблокировала этот договор, несмотря уговоры министра обороны Урсулы фон дер Лейен и канцлера Ангелы Меркель. Свою точку зрения социал-демократы аргументировали тем, что немцы не хотят, чтобы Бундесвер уподоблялся армии США и совершал бомбардировки наземных целей.

Однако после прошедших выборов СДПГ полностью отменила свою оппозицию, а отдельные члены партии даже заявили об опасностях, которым подвергаются немецкие солдаты в горячих точках без воздушной разведки дронами. Впрочем, некоторые военные чиновники считают стоимость аренды израильских дронов завышенной и может быть оправдана только возможностью их боевого применения.

Несмотря на то, что различные вопросы юридического и военного характера, связанные с использованием военных беспилотников, все еще остаются нерешенными, Defense News, ссылаясь на источники, утверждает, что сделка будет принята.
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