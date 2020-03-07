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Саудовская Аравия планирует `войну` на нефтяном рынке | Фото:09.03 07:10   MIGnews.com

Саудовская Аравия развяжет "войну" на нефтяном рынке

Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам выгодную скидку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, Эр-Рияд намерен начать "ценовую войну" на нефтяном рынке. Соответствующее решение было принято после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Российской Федерацией.

Предварительное соглашение о сокращении добычи нефти заканчивается в марте, однако новый договор пока не подписан.

Эр-Рияд направил клиентам в Азии, США и Европе предложения о значительных скидках, чтобы заставить их покупать именно саудовскую нефть. Госкомпания Saudi Aramco разослала клиентам документ, в котором сообщает о снижении цен на 6-8 долларов за баррель.

Увеличить добычу ресурса планируется до более 10 млн баррелей в сутки, а при необходимости – до рекордных 12.


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