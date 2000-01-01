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Экстренное обращение банков к израильтянам | Фото:08.03 21:08   MIGnews.com

Экстренное обращение банков к израильтянам

Израильские банки призвали население воздержаться от посещения филиалов без острой необходимости и пользоваться банковскими дигитальными услугами.

С экстренным обращением к израильтянам они обратились на фоне распространения коронавируса 8 марта, передает Ynet.

"Леуми" предлагает клиентам обращаться к сотрудникам банка через интернет-сайт в чате "Заказать очередь к банкиру", чтобы назначить время прибытия без необходимости сидеть в очереди. Также есть возможность чата или заказа телефонного разговора с сотрудником.

"Дисконт" предоставляет услуги через сайт или мобильное приложение для смартфонов, а также по телефону.

Банки также установили возле аппаратов для снятия денег и распечаток бутылки с дезинфицирующими средствами. По указанию Минздрава, все работники финансовых учреждений после возвращения из других стран должны сидеть в изоляции 14 дней.

Также были отменены конференции и групповые мероприятия. В частности, сотрудникам запрещено собираться в группы из более пяти человек.

"Дисконт" разделить работников на небольшие группы, чтобы в случае заражения или ухода в карантин кого-то из одной, члены другой могли продолжать работать.


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