08.03 21:08 MIGnews.com

Экстренное обращение банков к израильтянам

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Израильские банки призвали население воздержаться от посещения филиалов без острой необходимости и пользоваться банковскими дигитальными услугами.С экстренным обращением к израильтянам они обратились на фоне распространения коронавируса 8 марта, передает Ynet."Леуми" предлагает клиентам обращаться к сотрудникам банка через интернет-сайт в чате "Заказать очередь к банкиру", чтобы назначить время прибытия без необходимости сидеть в очереди. Также есть возможность чата или заказа телефонного разговора с сотрудником."Дисконт" предоставляет услуги через сайт или мобильное приложение для смартфонов, а также по телефону.Банки также установили возле аппаратов для снятия денег и распечаток бутылки с дезинфицирующими средствами. По указанию Минздрава, все работники финансовых учреждений после возвращения из других стран должны сидеть в изоляции 14 дней.Также были отменены конференции и групповые мероприятия. В частности, сотрудникам запрещено собираться в группы из более пяти человек."Дисконт" разделить работников на небольшие группы, чтобы в случае заражения или ухода в карантин кого-то из одной, члены другой могли продолжать работать.