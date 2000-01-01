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В Иране 194 жертвы короновируса | Фото:08.03 17:25   MIGnews.com

В Иране 194 жертвы короновируса

Министерство здравоохранения страны объявило, что число погибших в результате вспышки коронавируса в Иране выросло до 194 в воскресенье.

Власти заявили, что за последние 24 часа погибло 49 человек, в то время как было обнаружено 743 новых случая, что привело к увеличению общего количества подтвержденных случаев до 6566, сообщил пресс-секретарь Киануш Джаханпур на пресс-конференции в столице страны Тегеране.

По его словам, по меньшей мере 22 177 человек в настоящее время получают медицинскую помощь, а число выписанных пациентов составляет 55 404.

Турция, где нет подтвержденных случаев коронавируса, в прошлом месяце закрыла свои сухопутные границы и приостановила воздушные перевозки в Иран.

Помимо Китая, Италии и Южной Кореи, Иран является наиболее пострадавшей страной с момента вспышки заболевания в декабре прошлого года

В рамках своих усилий по сдерживанию распространения вируса Тегеран принял ряд мер, включая закрытие всех школ и высших учебных заведений, отмену спортивных мероприятий и запрет на выезд правительственных чиновников из страны.


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