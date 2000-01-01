08.03 15:18 MIGnews.com

Нетаниягу: пострадавшие компании получат 4 млрд шекелей

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Правительство выделит компенсацию для предприятий, которые теряют деньги из-за вспышки коронавируса нового типа.Об этом сообщил 8 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу на на заседании правительства.По его словам, будет создан фонд в 4 миллиарда шекелей на помощь пострадавшим компаниям."Мы решаем проблемы противостояния распространению коронавируса настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я призываю израильтян тщательно выполнять директивы министерства здравоохранения", – сказал глава правительства.По его словам, правительство действует ответственно, спокойно и в сотрудничестве со всеми соответствующими сторонами."Благодаря предпринятым нами шагам я могу сказать, что ситуация Израиля находится под контролем и является одной из лучших в мире, если не лучшей среди западных стран", – добавил израильский премьер.Он в очередной раз предостерег от распространения фейков, которые "сеют панику" по поводу коронавируса."Слушайте только официальные уведомления от Министерства здравоохранения и официальных источников", – призвал он.