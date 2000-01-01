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Нетаниягу: пострадавшие компании получат 4 млрд шекелей | Фото:08.03 15:18   MIGnews.com

Нетаниягу: пострадавшие компании получат 4 млрд шекелей

Правительство выделит компенсацию для предприятий, которые теряют деньги из-за вспышки коронавируса нового типа.

Об этом сообщил 8 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу на на заседании правительства.

По его словам, будет создан фонд в 4 миллиарда шекелей на помощь пострадавшим компаниям.

"Мы решаем проблемы противостояния распространению коронавируса настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я призываю израильтян тщательно выполнять директивы министерства здравоохранения", – сказал глава правительства.

По его словам, правительство действует ответственно, спокойно и в сотрудничестве со всеми соответствующими сторонами.

"Благодаря предпринятым нами шагам я могу сказать, что ситуация Израиля находится под контролем и является одной из лучших в мире, если не лучшей среди западных стран", – добавил израильский премьер.

Он в очередной раз предостерег от распространения фейков, которые "сеют панику" по поводу коронавируса.

"Слушайте только официальные уведомления от Министерства здравоохранения и официальных источников", – призвал он.


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