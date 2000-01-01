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Кахлон-работодателям: разрешить израильтянам работать дома | Фото:08.03 14:26   MIGnews.com

Кахлон-работодателям: разрешите израильтянам работать дома

Министр финансов Моше Кахлон призвал работодателей разрешить всем, у кого есть возможность, работать из дома на фоне вспышки коронавируса в Израиле.

С соответствующим заявлением он обратился в воскресенье, 8 марта, на заседании правительства, передает Ynet.

Глава Минфина обнародовал план по минимизации ущерба от смертоносного заболевания. В числе предлагаемых мер – предоставление налоговых льгот и кредитных линий для бизнеса, оказавшегося в бедственном положении.

"Я дал указание Налоговому управлению и профильным отделам министерства финансов проявлять в этом вопросе максимальную чувствительность, оказывая "точечную" помощь тем, кто действительно нуждается", – сказал Кахлон.

По его словам, вместе с главой правительства, министерством здравоохранения и Советом национальной безопасности проводится регулярная оценка текущей ситуации, из чего следует максимально оперативная реакция.

"Израильская экономика крепка и сильна, и я надеюсь, что с Божьей помощью мы выйдем из кризиса", – добавил он.


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