08.03 13:33 MIGnews.com

El Al ждут миллионные убытки из-за коронавируса

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В воскресенье, 8 марта, израильская авиакомпания El Al сообщила об ожидаемых финансовых потерях на фоне распространения смертоносного коронавируса нового вируса.Это связано с отменой рейсов в страны Европы, Азии и США, а также со снижением спроса на авиабилеты.По уточненному прогнозу, который был сделан для Тель-Авивской фондовой биржи, El Al ожидает потери от 140 до 160 миллионов долларов в январе-апреле 2020 года.Из них 80-90 млн приходятся на первый квартал. Это не окончательные цифры, поскольку на данный момент сложно прогнозировать последствия от распространения коронавируса и его отражении на авиаперелеты во втором квартале поточного года.