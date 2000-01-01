El Al ждут миллионные убытки из-за коронавируса

В воскресенье, 8 марта, израильская авиакомпания El Al сообщила об ожидаемых финансовых потерях на фоне распространения смертоносного коронавируса нового вируса.
Это связано с отменой рейсов в страны Европы, Азии и США, а также со снижением спроса на авиабилеты.
По уточненному прогнозу, который был сделан для Тель-Авивской фондовой биржи, El Al ожидает потери от 140 до 160 миллионов долларов в январе-апреле 2020 года.
Из них 80-90 млн приходятся на первый квартал. Это не окончательные цифры, поскольку на данный момент сложно прогнозировать последствия от распространения коронавируса и его отражении на авиаперелеты во втором квартале поточного года.