Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











El Al ждут миллионные убытки из-за коронавируса | Фото:08.03 13:33   MIGnews.com

El Al ждут миллионные убытки из-за коронавируса

В воскресенье, 8 марта, израильская авиакомпания El Al сообщила об ожидаемых финансовых потерях на фоне распространения смертоносного коронавируса нового вируса.

Это связано с отменой рейсов в страны Европы, Азии и США, а также со снижением спроса на авиабилеты.

По уточненному прогнозу, который был сделан для Тель-Авивской фондовой биржи, El Al ожидает потери от 140 до 160 миллионов долларов в январе-апреле 2020 года.

Из них 80-90 млн приходятся на первый квартал. Это не окончательные цифры, поскольку на данный момент сложно прогнозировать последствия от распространения коронавируса и его отражении на авиаперелеты во втором квартале поточного года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Кахлон-работодателям: разрешите израильтянам работать дома
14:01
Нетаниягу: Ганц упразднит министерство абсорбции
13:07
Ганц о требованиях Либермана: согласен
13:02
Ливан объявил дефолт
12:33
Слухи об отмене школьных занятий после Пурима
12:30
Коронавирус: в Китае рухнула гостиница с людьми на карантине
12:09
Лицман о "больших шагах" против коронавируса
12:03
Еще одно условие арабов: отмена Закона о Возвращении
11:42
Что будет с ценами на нефть?
11:21
Минздрав: заражение десятков тысяч в Израиле - неизбежно
11:00
Коронавирус: Uber заплатит зараженным водителям и курьерам
10:39
Либерман опубликовал требования присоединения к коалиции
10:25
Коронавирус в Израиле: один человек в критическом состоянии
10:23
Либерман: не прощу Нетаниягу даже в Йом Кипур
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus