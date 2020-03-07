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Ливан объявил дефолт по евробондам | Фото:08.03 13:02   MIGnews.com

Ливан объявил дефолт

Ливан не сможет погасить еврооблигации на 1,2 млрд долларов и начать переговоры с кредиторами по реструктуризации задолженности в размере 90 млрд, что готовит почву для первого дефолта в истории страны.

Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб, подчеркнув, что долг достиг почти 1470% от ВВП, передает Вloomberg.

"Наши валютные резервы достигли критического и опасного уровня, что вынудило Ливанскую Республику приостановить выплаты по своим еврооблигациям в марте. Это больше, чем может вынести Ливан, и больше, чем способны ливанцы платить по процентам", – сказал Диаб.

По словам ливанского премьера, государство попробует реструктурировать свой долг "путем проведения честных, благонамеренных переговоров со всеми кредиторами".

Общий долг Ливана по евробондам составляет около 31 млрд долларов. Дефолт по облигациям ознаменует новый этап экономического кризиса, в котором страна находится с осени 2019 года. Курс ливанского фунта, который два десятилетия был привязан к доллару, рухнул на 40%. Коммерческие банки ввели ограничения на снятие долларов и иностранные переводы.


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