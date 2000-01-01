08.03 11:00 MIGnews.com

Коронавирус: Uber заплатит зараженным водителям и курьерам

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Водители и курьеры известной американской компании Uber, которые заразились коронавирусом COVID-19, или были помещены на карантин после контакта с переносчиками инфекции, получат денежные компенсации в качестве поддержки.Об этом заявил старший вице-президента компании Эндрю Макдональд, сообщает CNN.По его словам, оплачиваемый отпуск в таком случае может составлять до 14 дней, однако размер компенсации, на которую сотрудник сможет надеяться, в компании не уточнили."Мы поддерживаем своих водителей и курьеров. Для зараженных коронавирусом людей предусмотрена компенсация и отпуск на срок до 14 дней. Мы уже начали воплощать эту программу на некоторых рынках. Мы также работаем над механизмом, позволяющих распространить ее действия на весь мир. Мы считаем – это правильно",- заявил Макдональд.