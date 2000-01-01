08.03 20:22 MIGnews.com

Shell закрывает свою деятельность на территории Газы

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Нефтегазовая компания Shell сообщила, что о закрытии своей деятельности на территории Газы. Об этом сообщает издание Global в четверг, 8 марта.Как сообщили палестинские чиновники, на данный момент энергетический гигант ведет поиски "глобальной компании", готовой занять место Shell.Сообщается, что Royal Dutch Shell отказался от своей доли в неразвитом месторождении природного газа сектора.Отмечается, что компания столкнулась с проблемами в поисках покупателя, который готов приобрести 55% газового месторождения в прибережной зоне палестинского анклава.