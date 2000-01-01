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flickr/Ed Dunens 08.03 20:22   MIGnews.com

Shell закрывает свою деятельность на территории Газы

Нефтегазовая компания Shell сообщила, что о закрытии своей деятельности на территории Газы. Об этом сообщает издание Global в четверг, 8 марта.

Как сообщили палестинские чиновники, на данный момент энергетический гигант ведет поиски "глобальной компании", готовой занять место Shell.

Сообщается, что Royal Dutch Shell отказался от своей доли в неразвитом месторождении природного газа сектора.

Отмечается, что компания столкнулась с проблемами в поисках покупателя, который готов приобрести 55% газового месторождения в прибережной зоне палестинского анклава.
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