08.03 17:53 MIGnews.com

"Эль Аль" – жертва нечестной конкуренции

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Израильская авиакомпания "Эль Аль" потребовала от Тель-Авивской фондовой биржи "честной конкуренции" с иностранным перевозчиком "Air India". Руководство заявило, что предоставление индийской авиакомпании права на перелеты над Саудовской Аравией можно считать нарушением строгих принципов честной конкуренции.В четверг утром, 8 марта, "Эль Аль" отправила соответствующее письмо Тель-Авивской фондовой бирже.Руководство израильской авиакомпании пояснят, что данная ситуация может "навредить израильской стороне", так как иностранная компания получает "существенное преимущество". В свою очередь, отсутствие у "Эль Аль" возможности использовать воздушное пространство Саудовской Аравии не позволит соперничать с индусами в предоставлении услуг аналогичного качества, передает издание "Globes".Индийский переводчик сможет сократить протяженность маршрута и время полета из Нью-Дели в Тель-Авив на два с половиной часа. Также это позволит снизить расходы на топливо и цена на билеты.