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08.03 13:50   MIGnews.com

Франция выступила против планов Трампа о вводе пошлин

Европа должна быть твердой в отношении планов США по введению пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в прямом эфире телеканала CNews.

По его словам, Евросоюз должен проявить силу и твердость в отстаивании своих интересов.

"Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость", - сказал он.

Ранее сообщалось, что США планируют поднять тарифы на импорт стали и алюминия из Европейского союза. Отказавшись от ввозной продукции, Трамп пообещал восстановить американскую промышленность и поднять экономику страны.
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