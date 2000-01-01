08.03 13:50 MIGnews.com
Франция выступила против планов Трампа о вводе пошлин
Европа должна быть твердой в отношении планов США по введению пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в прямом эфире телеканала CNews.
По его словам, Евросоюз должен проявить силу и твердость в отстаивании своих интересов.
"Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость", - сказал он.
Ранее сообщалось, что США планируют поднять тарифы на импорт стали и алюминия из Европейского союза. Отказавшись от ввозной продукции, Трамп пообещал восстановить американскую промышленность и поднять экономику страны
.
Поделиться
Все по теме
Комментарии