08.02 14:38 MIGnews.com

Израиль запретил ПА торговать сельхозпродукцией

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Правительство Израиля якобы запретило Палестинской автономии экспорт сельскохозяйственной продукции и торговлю ей на мировых рынках.Об этом в субботу, 8 февраля, заявил министр сельского хозяйства Палестинской автономии Рияд Атари в интервью местному радио."Вчера израильские пограничники сообщили всем экспортерам и заинтересованным сторонам, что запрещает экспорт на мировые рынки какой-либо сельхозпродукции через контрольно-пропускной пункт с Иорданией. Блокада вступит в силу с воскресенья, 9 февраля", - заявил Атари.Официальные лица в Израиле и Иордании пока никак не комментируют соответствующее заявление.Отметим, торговую войну спровоцировали власти ПА, с октября прошлого года отказавшиеся от закупок телят, выращенных израильскими фермерами, ссылаясь на их "дороговизну". Спустя несколько месяцев переговоров, которые так ничем и не увенчались, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт запретил с прошлой недели ввозить в ПА импортную сельхозпродукцию, на что в Рамалле ответили отказом закупать эту продукцию в Израиле.