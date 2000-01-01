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Министр Кац против повышения транспортной пошлины | Фото: Thinkstock08.02 20:12   MIGnews.com

Минтранс против повышения транспортной пошлины

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац обратился сегодня, 8 февраля, к министру финансов Моше Кахлону с просьбой отменить намеченное на 1 апреля 2018 года повышение размера ежегодной пошлины на лицензию на владение транспортным средством ("аграт рехев").

"Транспортное средство в государстве Израиль превратилось в "дойную корову". Госказна пристрастилась к доходам, получаемым от транспортной сферы. По сравнению с аналогичными тарифами, принятыми во всем мире, в Израиле пошлина намного выше. Я обращался к министру финансов раньше, и снова призываю его снизить размер пошлины на лицензию на владение транспортным средством за счет значительных излишков от налогообложения транспортной отрасли", - заявил министр Исраэль Кац.

Пошлина "аграт ришуй" - оплата лицензии на владение транспортным средством, выполняющей также функции техпаспорта ("ришайон рехев"), как и другие аналогичные выплаты на транспорт, ежегодно корректируются 1 апреля согласно индексу потребительских цен. Размер пошлин в компетенции министерства финансов, и выплаты переводятся напрямую в кассу Минфина.
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