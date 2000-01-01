Как управлять своей торговлей на Форексе?

Если вы решили стать трейдером на рынке Forex, необходимо научиться управлять ордерами, своевременно осуществлять вход в рынок, устанавливать страховочные ордера и так далее.
Каждый новичок должен учиться, должен становиться из дилетанта-мечтателя, желающего увеличить капитал в несколько раз всего за месяц, в принимающего взвешенные решения трейдера. Поначалу многие сталкиваются с большими проблемами в определении точек входа на валютный рынок и точек выхода из него. Существующие стоп-ордера являются очень ценными инструментами, которые стоит использовать не только новоявленным трейдерам, но и опытным специалистам в этой сфере.
Установка стоп-лосс позволяет трейдеру снизить свои потери в случае убыточной сделки. Никто не знает на 100%, какой именно будет сделка, несмотря на все индикаторы и анализ новостей. Вот почему нужно обезопасить себя с помощью стоп-лосс. Ваша торговая стратегия на рынке forex должна включать использование данного индикатора на определенном уровне. Всегда обидно проигрывать, жалко терять деньги, но если пытаться все время выигрывать, то это приведет к краху. Можно слить большую часть депозита или даже весь капитал, если не устанавливать стоп-лосс. Нужно заранее смириться с тем, что вы можете потерять определенную часть денежных средств по той или иной сделке. Пытаясь отыграться, можно только усугубить положение, делать этого ни в коем случае нельзя.
Помимо определения возможного уровня убытка по сделке, стоит определять и уровень ее доходности. Здесь нельзя быть чересчур жадным, иначе вы пропустите возможность получить ожидаемую прибыль. Установка тейк-профит на ожидаемом уровне доходности сделки поможет вам целенаправленно достигать стратегических целей. Понятно, что по одной сделке можно было бы заработать больше, тяжело терять часть потенциальной прибыли, но без стоп-приказа тейк-профит можно упустить момент, когда можно было бы продать валюту по хорошей цене. Чтобы не унывать и не переживать, необходимо думать стратегически. Если ваша торговая система предусматривает получение прибыли по сделке в определенном объеме, а тейк-профит сработал именно так, как было задумано, значит, вы добились желаемого результата и двигаетесь в нужном направлении.
Фундаментальный и технический анализ – это то, что должен уметь делать профессиональный трейдер. Конечно, не все новички в одночасье становятся профессионалами, могущими должным образом анализировать все процессы. Несмотря на это, работать в направлении улучшения качества анализа, безусловно, необходимо каждому трейдеру. Если следить за экономическими событиями, если обращать внимание на технические индикаторы и уметь проводить анализ рынка в целом, впоследствии будет намного проще научиться прогнозировать поведение валют.
Каждый должен научиться находить золотую середину между боязнью и жадностью. Сделать это намного проще, если следовать торговой стратегии, а не работать хаотично, опираясь только на интуицию, которая подвержена влиянию страха и жадности.